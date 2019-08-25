2019/08/25 | 08:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأحد، باليوم الثاني لعمليات إرادة النصر الرابعة غرب الأنبار.

وقال موقع الحشد في بيان "تلقته "الغد برس"، ان "قوات الحشد الشعبي والجيش مسنودة بطيران الجيش والقوة الجوية باشرت، صباح اليوم، باليوم الثاني لعمليات إرادة النصر الرابعة لتعقب فلول داعش غرب الأنبار".

وانطلقت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، أمس السبت (24 آب 2019)، بعمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار واختتمت يومها الأول بتفتيش وتأمين قرى ومساحات كبيرة وتم قتل ٣ عناصر من داعش بينهم انتحاري والقبض على أربعة آخرين و تدمير مضافات ومتفجرات تابعة للتنظيم الإجرامي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والجيش يباشران باليوم الثاني لعمليات إرادة النصر الرابعة غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والجيش يباشران باليوم الثاني لعمليات إرادة النصر الرابعة غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).