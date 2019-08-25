2019/08/25 | 08:16

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الحشد الشعبي والجيش يباشران باليوم الثاني من عمليات إرادة النصر الرابعة

كلمة -

بغداد

باشرت قوات الحشد الشعبي والجيش، يوم الأحد، باليوم الثاني

لعمليات إرادة النصر الرابعة غرب الأنبار.

وقال موقع الحشد في بيان ان "قوات الحشد الشعبي والجيش مسنودة

بطيران الجيش والقوة الجوية باشرت، صباح اليوم، باليوم الثاني

لعمليات إرادة النصر الرابعة لتعقب فلول داعش غرب الأنبار".

وانطلقت قوات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، أمس السبت (24 آب

2019)، بعمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و

وادي حوران في الأنبار واختتمت يومها الأول بتفتيش وتأمين قرى

ومساحات كبيرة وتم قتل ٣ عناصر من داعش بينهم انتحاري والقبض على

أربعة آخرين و تدمير مضافات ومتفجرات تابعة للتنظيم.

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