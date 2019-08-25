استشهاد خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي إثر قصف بقذائف هاون في داقوق

2019/08/25 | 08:24

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بغداد :سومر نيوز

أستشهد خمسة مقاتلين من الحشد الشعبي إثر قصف بقنابل هاون في قضاء داقواق جنوب كركوك.

وقال الخبير الامني...

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