راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم

2019/08/25 | 08:24

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متابعة :سومر نيوز

قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إنه يجب التعلم من لقاء بلد الوليد، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1...

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