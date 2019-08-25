2019/08/25 | 08:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة :سومر نيوز
قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إنه يجب التعلم من لقاء بلد الوليد، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
راموس: نيمار من أفضل 3 لاعبين في العالم) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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