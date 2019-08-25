أحمد محمد منتصر - فلسطين : كمبتدأ للحركة وخبر للصراع

2019/08/25 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_محمد_منتصر دومًا يبحث المُحارب عن نقطة إرتكاز آمنة ، تكون بدايته ونهايته ، منها ينطلق وإليها يعود ، هكذا يجب ان يكون الأمر بالنسبة للسياسي الراديكالي ، ونقطة الإرتكاز الآمنة لأي طرح سياسي عربي يتحلي بقدر من الراديكالية هي مسألة فلسطين ؛مسألة فلسطين لا يجب ان تُفهم عمومًا -وبالنسبة لنا كمصريين خصوصا- علي انها شأن خارجي او رؤية للسياسة الخارجية فهذا قصور في التحديد ولاسيّما والحكومة المصرية لا تتحدث عن......

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