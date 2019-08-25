حزب الله: إحدى الطائرات “الإسرائيلية” التي اسقطت مجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال

2019/08/25 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن الطائرة التي أسقطت في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية، فجر يوم الأحد، هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال وذكر المسؤول اللبناني في تصريح لوكالة “رويترز”، إن “الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي […]

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