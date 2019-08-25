النزاهة تعلن استرجاع 50 مليون دولار من عقد لشركة توزيع المنتوجات النفطية

2019/08/25 | 09:26

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ميسان

ابدى مسؤولون تخوفهم من صدور قرار من اليونسكو بإزالة اهوار العراق من لائحة التراث العالمي بسبب التلكؤ في تنفيذ الشروط التي وضعتها منظمة اليونسكو.

وكشف عضو لجنة تطوير الأهوار، في مجلس محافظة ميسان، عدنان الغانمي، السبت (24 آب 2019

بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، الاحد (25 اب 2019)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قضاء داقوق.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حصيلة ضحايا قصف قضاء داقوق، ارتفعت الى خمسة شهداء وعشرة جرحى حتى الان".

وكان مصدر أمني،

بغداد اليوم _ بغداد

تمثل المنافذ الحدودية العراقية بوابات البلاد للتجارة والاستيراد مع دول الجوار، إلا أنها تفتقر إلى أبسط الخدمات، على الرغم من ايراداتها السنوية التي تقدر بـ10 مليار دولار، تستحصل من البضائع إلى جانب عشرات الالاف من الزوار

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