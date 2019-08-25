هل تشمل العقوبات الأميركية الجديدة الصف الأول من «حلفاء حزب الله»؟

2019/08/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- «لست أنا من يحدد العقوبات الأميركية على (حزب الله).الحكومة الأميركية واضحة في كيفية مقاربة الموضوع، ولا يمكن تغييرها»… بهذه العبارة ردّ

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