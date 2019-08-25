ايطاليا تخصص مليون يورو لدعم التعليم في العراق

2019/08/25 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف سفير إيطاليا والممثل الدائم لدى اليونسكو ماسيمو ريكاردو، الأحد، عن قيام حكومة بلاده بتخصيص منحة مالية قدرها مليون يورو، لدعم التعليم في العراق عبر برامج اليونسكو الخاصة بهذا الهدف.وقال ريكاردو في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “حكومة بلاده خصصت هذه المنحة لتنفيذ برنامج تحسين الوصول الى التعليم الجيد والشامل […]

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