مصور النساء الخفي القبض على منحرف مدريد متلبسا

2019/08/25 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت الشرطة، في مدينة مدريد الإسبانية، القبض على رجل يصور النساء (من تحت التنانير) في محطات وحافلات المترو وينشر التسجيلات في موقع إباحي.واستخدم المتهم الكولومبي، البالغ من العمر 53 عاما، في أعماله الدنيئة كاميرا خفية ثبتها في حقيبة كان يحملها معه ويضعها على الأرض قرب ضحاياه من النساء والفتيات (من بينهن القاصرات)، اللواتي كان

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