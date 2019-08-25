جدول مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة

2019/08/25 | 09:28

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تستكمل اليوم مباريات الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي لموسم 2019-2020 بعد أن خاض حامل اللقب أولى ...

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