5 عناصر من الحشد ضحية لقذائف هاون استهدفت مقماماً دينياً في كركوك

2019/08/25 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاحد، بمقتل خمسة عناصر من الحشد الشعبي بقصف بقذائف الهاون استهدف مقام ديني في محافظة كركوك .وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن ‘قصفا بقذائف الهاون استهدف مقام (الامام زين العابدين) وسط قضاء داقوق جنوبي كركوك، مما ادى الى مقتل خمسة عناصر من الحشد.واضاف، ان ‘مصدر اطلاق القذائف […]

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