سفير العراق باليونسكو: وزارة التربية لا تتفاعل مع برامج المنظمة

2019/08/25 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد سفير العراق والممثل الدائم لدى اليونسكو محمود الملا خلف، الأحد، أن وزارة التربية واللجنة الوطنية العراقية للتربية والثقافة والعلوم لا تتفاعلان بالشكل الجيد مع برامج المنظمة.وقال خلف في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك العديد من المنح المالية للعراق تقدمت بها البعثات الدولية لدى اليونسكو، وحكومات الاتحاد الأوروبي، إلا […]

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