الفيلي يتسلم مهمة جديدة ويترك منصبه

2019/08/25 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي، عن ترك منصبه وتسلمه مسؤولية جديدة في وزارة الخارجية.

وكتب الفيلي على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء

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