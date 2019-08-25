الصالحي : استهداف داقوق سياسي

2019/08/25 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ان استهداف قضاء داقوق امس ..سياسي بامتياز لاحداث تخلخل امني وفرض ارادات سياسية.

وقال في بيان، تلقته "العهد نيوز"،

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