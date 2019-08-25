2019/08/25 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة المنافذ الحدودية من ضبط مسافر عراقي بحوزته مادة {الهيروين} المخدرة بوزن {21غم} مخبئة في ملابسه الداخلية في صالة الوافدين في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة.وذكر بيان للمنافذ , أنه ” تمت عملية الضبط بالتعاون مع الجهات الأمنية وشعبة مكافحة المخدرات في المنفذ”.وأضاف البيان , ” كما تم ضبط مسافرة عراقية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط مواد مخدرة في منفذي الشلامجة ومطار النجف النعيم نيوز.

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