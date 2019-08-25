2019/08/25 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار / خطوة برس وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، إلى مقر قيادة عمليات الأنبار لمتابعة سير العمليات العسكرية ضد فلول تنظيم داعش الإجرامي.وقال بيان رسمي لمكتب عبد المهدي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد لمهدي وصل الى مقر قيادة عمليات الانبار للاطلاع على سير العمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يصل إلى الأنبار لمتابعة سير العمليات العسكرية وكالة خطوة برس.

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