2019/08/25 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن قائمة المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والتي ستجرى في 15 سبتمبر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس “المحايدة” أم “المنحازة” سؤال يُربك المتسابقين نحو قصر قرطاج) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس “المحايدة” أم “المنحازة” سؤال يُربك المتسابقين نحو قصر قرطاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).