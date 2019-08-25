منتخب الناشئين بمواجهة شباب ايران وديا استعدادا للتصفيات الاسيوية

2019/08/25 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخب الناشئين بكرة القدم يوم غد الاثنين مباراة ودية امام منتخب الشباب الايراني خلال معسكره التدريبي المقام حاليا في مدينة همدان الايرانية والذي سيستمر لغاية التاسع والعشرين من الشهر الحالي

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