على خلفية هجوم مسلح.. قائد شرطة ديالى يأمر بفتح نقطة امنية في قرية الهاشميات

2019/08/25 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاحد، فتح نقطة امنية ونصب كامرتين حراريتين في قرية الهاشميات.

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