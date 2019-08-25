الحشد الشعبي يعلق على أحداث داقوق ويؤكد: هذا الحل الوحيد لتأمينها

2019/08/25 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد المتحدث باسم الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني، اليوم الأحد، أن مناطق أطراف داقوق جنوبي محافظة كركوك تشهد حوادث امنية بشكل يومي، فيما حدد حلا وحيدا لتأمينها.

وقال الحسيني لـ"الغد برس"، ان "مناطق أطراف داقوق جنوب محافظة كركوك تشهد بشكل يومي حوادث واعتداءات إرهابية تستهدف القوات الاتحادية والمدنيين، آخرها هجوم يوم أمس والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدة أشخاص".

وأضاف أن "تلك الحوادث نتيجة الفراغات الأمنية وخلو الأراضي في تلك المناطق، والحد الوحيد لتأمينها هو إطلاق عمليات كبرى لتطهيرها ومسكها بشكل محكم للسيطرة عليها وضمان عدم تحرك أية مجاميع ارهابية فيها".

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