فساد مالي بقيمة 50 مليون دولار بعقد تابع لشركة توزيع المنتوجات النفطيَّة

2019/08/25 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت هيأة النزاهة عن نتائج عمل فريق التحرِّي والتدقيق الخاصِّ بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقد شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة وإحدى الشركات الاستثمارية، مُبيِّنةً استرجاع مبلغ (50,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ لخزينة الدولة.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيأة انها قامت بتأليف فريقٍ خاصٍّ؛ للتحرِّي والتدقيق والتحقيق بالمخالفات الحاصلة بالعقد المُبرم بين الشركتين، لافتةً إلى أن […]

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