العمل تفتح باب التقديم للشمول الجديد براتب المعين المتفرغ

2019/08/25 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأحد، المشمولين بالتسجيل على هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة من اجل التسجيل للشمول الجديد براتب المعين المتفرغ، بينما ارسلت فرقا للرصد الميداني بغية النهوض بواقع دور شديدي العوق.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن مصدر بالوزارة قوله، إنه “من خلال تطبيقها للبرنامج الحكومي الجديد، تسعى للنهوض بواقع المشمولين براتب […]

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