2019/08/25 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في محافظة كركوك بان القوات الأمنية وقوات الحشد الشعبي البطلة تصدت لاعتداء داعشي في قضاء داقوق بكركوك.ونقل عن مصادر أمنية تأكيدها سقوط ضحايا باعتداء بقذائف الهاون في القضاء، قبل ان تتصدى القوات للاعتداء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والجيش يتصدون لاعتداء داعشي في قضاء داقوق بكركوك وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والجيش يتصدون لاعتداء داعشي في قضاء داقوق بكركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والجيش يتصدون لاعتداء داعشي في قضاء داقوق بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).