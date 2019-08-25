موقف مرتقب من حزب الله بشأن العدوان الاسرائيلي الأخير

2019/08/25 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد موقع اخباري مقرب من حزب الله، الأحد، بأن الحزب سيصدر موقفا بشأن الاعتداء الاسرائيلي الأخير على الأحياء المدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت.وذكر موقع “العهد” الاخباري في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “موقفا سوف يصدر من حزب الله ردًا على هذا الاعتداء الصارخ خلال الساعات القليلة القادمة”.وسقطت طائرتا استطلاع معاديتان قرابة منتصف […]

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