مقتل ٣ من داعش بعملية عسكرية غرب نينوى

2019/08/25 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / نينوى

أعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان الزوبعي، مقتل 3 من عناصر داعش وتفجير عجلة مفخخة غرب المحافظة.





وقال الزوبعي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم قتل 3 من عناصر داعش وتفجير عجلة مفخخة والعثور على 67 علبة عتاد ومؤمن وطعام خلال عملية عسكرية نفذتها قوات من الفرقة عشرين للجيش العراقي بالتعاون مع قطعات من الحشد الشعبي مستهدفة مضافات في منطقة البعاج (120 كم غرب نينوى)”.





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