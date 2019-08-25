هجمات يمنية جديدة على مطار ابها السعودي تتسبب بايقاف حركة الملاحة

2019/08/25 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع، الأحد، أن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k باتجاه مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية بعسير.ونقل موقع “المسيرة نت” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، عن سريع قوله إن “عمليات سلاح الجو المسير على مطار أبها الدولي استهدفت برج الرقابة […]

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