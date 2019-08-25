أرملة عنيدة تجد طريقة للحمل من زوجها المتوفي

2019/08/25 | 09:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت امرأة، فجعت بوفاة زوجها الشاب المبكرة، استخدام الحيوانات المنوية لزوجها الميت لتحمل منه.وذكرت صحيفة “ذي صن”، أن الزوج سيباستيان مويلان، البالغ من العمر 27 عاما، انتحر في 14 أغسطس الجاري بعد أن كان يعاني من اضطرابات نفسية.وحصلت زوجته جرميما، في اليوم نفسه لوفاته، على إذن قضائي للحصول على مواد بيولوجية من جثة

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