هواوي تطلق أسيند 910 أقوى معالج ذكاء اصطناعي

2019/08/25 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني عن اطلاق “أسيند 910″، الذي وصفته بأنه أقوى معالج ذكاء اصطناعي في العالم، وإطار حوسبة ذكاء اصطناعي مايندسبور لجميع السيناريوهات.وذكرت الشركة التي تتخذ من شنتشن مقرًا لها، إن ” أداء أسيند 910، الذي سيتم استخدامه لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، كان أفضل بكثير مما كان متوقعًا في السابق، […]

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