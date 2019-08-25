المتحدث باسم رئاسة الجمهورية يتسلم مهمة جديدة في وزارة الخارجية ويترك منصبه

2019/08/25 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية لقمان الفيلي، عن ترك منصبه وتسلمه مسؤولية جديدة في وزارة الخارجية.وكتب الفيلي على منصات التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيها “نحن في مهمة جديدة في مركز وزارة الخارجية العراقية، وعودتي لها كسفير”.

وقدم فيلي “شكره لرئيس الجمهورية برهم صالح على منحه إياي ثقة تمثيله كمتحدث رسمي”، مشيرا الى انها “كانت تجربة غنية ومختلفة”.

وذكر فيلي في تصريح صحافي لانه “تم تعيينه في مركز الوزارة حاليا كرئاسة دائرة امريكا”.

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