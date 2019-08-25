2019/08/25 | 09:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة لازالة التجاوزات في شارع الناظمية وبغداد الجديدة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة لازالة التجاوزات في شارع الناظمية وبغداد الجديدة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة لازالة التجاوزات في شارع الناظمية وبغداد الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).