2019/08/25 | 09:44

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جيش الإحتلال الصهيوني يعترف بمهاجمة أهداف جنوب دمشق

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيام طائراته بعدوان جنوب دمشق فيما

زعم الناطق باسمه إحباط هجمات لقوة القدس من الأراضي السورية.

وافاد الناطق في تصريح إن طائرات الجيش الاسرائيلي هاجمت مساء السبت

أهدافاً في قرية عقربا ، بدورها اكدت وكالة وكالة "سانا" تصدي

الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء دمشق.

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