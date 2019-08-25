2019/08/25 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة تينموث بمقاطعة ديفون الإنجليزية حادثا غريبا لوفاة طفلة حديثة الولادة بحليب والدتها التي تناولت مسكنات أثناء الحمل.وذكرت صحيفة “مترو”، أن المحكمة استمعت في 19 أغسطس الجاري إلى رواية جديدة، قد تفسر سبب وفاة طفلة بعمر 5 أيام في 30 سبتمبر العام الماضي.وتفيد الرواية المحتملة بأن الطفلة توفيت بعد ولادتها بخمسة أيام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حليب الأم يقتل طفلة بعد 5 أيام من ولادتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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