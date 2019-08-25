2019/08/25 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) ,بغداد الرصافة مهرجان أسبوع الولاية الأول في مدينة الكاظمية المقدسة , والذي أشرف عليه مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد الكرخ .و استقبل الوفد الشيخ ليث القباني مدير مكتب المرجع اليعقوبي بغداد الكرخ , حيث ترأس الوفد الشيخ مجيد العبودي مدير مكتب المرجع اليعقوبي بغداد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد يزور مهرجان “أسبوع الولاية” في مدينة الكاظمية النعيم نيوز.

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