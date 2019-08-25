صفقة الـ85 مليونا “على الدكة”.. ويوفنتوس يفتتح الموسم بفوز

2019/08/25 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهل يوفنتوس حملة دفاعه عن لقبه، امس السبت، بالفوز على مضيفه بارما 1-صفر، ضمن مهمة بحثه عن تعزيز رقمه الخارق وإحراز لقبه التاسع تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم.وغاب عن فريق السيدة العجوز مدربه الجديد ماوريتسيو ساري، الذي يتعافى من التهاب رئوي.وسيغيب ساري (60 عاما)، الذي وصل إلى يوفنتوس هذا الصيف خلفا لماسيميليانو […]

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