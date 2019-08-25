سقوط طائرتين اسرائلتين في ضاحية بيروت الجنوبية

2019/08/25 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مسؤول في “حزب الله” اللبناني، الاحد، سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة وانفجار أخرى،في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأضاف المسؤول في تصريحات صحفية تابعتها “كلكامش برس” إن “الطائرة المسيرة الثانية سببت أضرارا لدى تحطمها في أحد أحياء الضواحي الجنوبية، قرب المركز الإعلامي لحزب الله”.

في حين لم يؤكد مسؤول آخر لوكالات صحفية ما إذا كانت الطائرتان إسرائيليتان أو كان حزب الله هو من أسقطهما، قائلا “لم نحدد هوية الطائرتين، إنما المؤكد أن واحدة سقطت وسيطر عليها الإخوان، فيما انفجرت الثانية في منطقة معوّض”.

من جهته، قال مصدر خاص إن “الطائرة التي أسقطت”في منطقة معوض في ضاحية بيروت الجنوبية هي طائرة استطلاع إسرائيلية صغيرة، لديها مهمات عسكرية لزرع عبوات ناسفة، ومجهزة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وقال سكان المنطقة إنهم “سمعوا صوت انفجار في الضواحي.



ولم تتوفر معلومات أخرى على الفور”.

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