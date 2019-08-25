مفتش عام الإعماروالبلديات يحيل مجموعة من موظفي بلديات ديالى والديوانية الى القضاء ويوصي بعزل اخرين

2019/08/25 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت اللجان التحقيقية والتدقيقية في المكتب وعلى لسان مفتشها العام الاستاذ ايمن نعمان بتصريح خص به مكتبة الاعلامي من عزل موظفين في احدى بلديات ديالى من مناصبهم وأحالتهم الى القضاء وبالتعاون مع هيئة النزاهة لتجاوزهم على الصلاحيات والقوانين،،، فيما اوصى المكتب بعزل موظفين اخرين في بلديات ديالى،موعزا هذا الاجراء الردعي من قبل اللجان التحقيقية والرقابية بحقهم لثبوت عملية التزوير لاضابير مجموعة من الاراضي العائدة ملكيتها الى البلدية...واضاف المفتش العام ايمن نعمان الى توجية عقوبات انضباطية بحق موظفين اخرين من بلدية الديوانية لتجاوزهم ايضا على الاجراءات القانونية في عملية بيع وشراء قطع الاراضي في بلدية الديوانية خارج الضوابط والتعليمات.

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