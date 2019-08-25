صمت نيمار يضاعف إحباط برشلونة

2019/08/25 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تطور جديد في مفاوضات برشلونة بشأن التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن التشاؤم أصاب مسؤولي برشلونة في مفاوضات عودة نيمار إلى “كامب نو” خلال الميركاتو الصيفي.

ويعتقد مسؤولو البارسا أن سان جيرمان لن يبيع اللاعب البرازيلي، وسيرفض أي عرض يتقدم به النادي الكتالوني إلا إذا كان جنونيًا.

ولا يساعد الوضع الاقتصادي لبرشلونة في الميركاتو الصيفي، على التهور ماليًا في صفقة نيمار، لا سيما بعد التعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

ولا ينوي سان جيرمان خفض مطالبه المالية البالغة 250 مليون يورو أو الموافقة على إدراج لاعبين في الصفقة.

في المقابل، فإن صمت نيمار ورفضه التحدث علنًا عن رغبته في العودة إلى برشلونة يصيب البارسا بالإحباط، ويجعلهم يبتعدون عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم البرازيلي لا يريد الإفصاح عن رغبته أمام وسائل الإعلام، حتى لا يخسر خيارات أخرى متاحة للرحيل عن سان جيرمان هذا الصيف مثل الانتقال إلى ريال مدريد أو يوفنتوس.

المصدر: كووورة

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Tags: نيمار

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