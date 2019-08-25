المحمود: المحكمة الاتحادية تدعم المحامي وترفض تقييد عمله

2019/08/25 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، اهمية دور المحامين، مشيرة إلى أن نقابة المحامين العراقيين شريك رئيس في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون.وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تتقدم بازكى التهاني والتبريكات إلى نقيب المحامين ضياء السعدي واعضاء مجلس النقابة والمحامين العراقيين بمناسبة يوم […]

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