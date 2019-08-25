2019/08/25 | 09:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، اهمية دور المحامين، مشيرة إلى أن نقابة المحامين العراقيين شريك رئيس في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون.
وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تتقدم بازكى التهاني والتبريكات إلى نقيب المحامين ضياء السعدي واعضاء مجلس النقابة والمحامين العراقيين بمناسبة يوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمود: المحكمة الاتحادية تدعم المحامي وترفض تقييد عمله) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، اهمية دور المحامين، مشيرة إلى أن نقابة المحامين العراقيين شريك رئيس في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون.
وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا تتقدم بازكى التهاني والتبريكات إلى نقيب المحامين ضياء السعدي واعضاء مجلس النقابة والمحامين العراقيين بمناسبة يوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحمود: المحكمة الاتحادية تدعم المحامي وترفض تقييد عمله) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحمود: المحكمة الاتحادية تدعم المحامي وترفض تقييد عمله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).