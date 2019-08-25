2019/08/25 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت هيأة النزاهة، السبت، عن نتائج عمل فريق التحرِّي والتدقيق الخاصِّ بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقد شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة وإحدى الشركات الاستثمارية، مُبيِّنةً استرجاع مبلغ (50,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ لخزينة الدولة.دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت إلى قيامها بتأليف فريقٍ خاصٍّ؛ للتحرِّي والتدقيق والتحقيق بالمخالفات الحاصلة بالعقد المُبرم بين الشركتين، لافتةً إلى أن “جهودها أثمرت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة النزاهة تسترجع 50 مليون دولار من عقد لشركة توزيع المنتوجات النفطية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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