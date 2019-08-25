بدع ومفاهيم خاطئة أطعمة صحية تضر أكثر مما تنفع

2019/08/25 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحذر علماء في هيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA) من أن تناول الكثير من بذور الكتان، وهي غذاء صحي شائع، يمكن أن يسبب تسمما خفيفا بأملاح حمض سيانيد الهيدروجين HCN.وتعد بذور الكتان غنية بالألياف والأحماض الدهنية “أوميغا 3” والمغذيات الدقيقة، وهي الحل الأمثل لمدمني اللياقة البدنية.ولكن البذور تحتوي أيضا على مركب يسمى amygdalin، يمكنه

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