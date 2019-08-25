2019/08/25 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الأحد عن حملة لازالة التجاوزات ضمن قاطعين مختلفين.وأكد بيان للأمانة تلقت “خطوة برس” نسخة منه “قيام ملاكاتها في بلدية الكرادة بحملة ازالت خلالها التجاوزات عن شارع الناظمية المحلة 925 وسط بغداد”.وأضاف أن “الحملة تضمنت ازالة التجاوزات والمشوهات عن الشارع الرئيسي والازقة الداخلية للمحلة المذكورة”.وتابع البيان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تزيل تجاوزات في الكرادة وبغداد الجديدة وكالة خطوة برس.

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