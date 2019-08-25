2019/08/25 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان أنه ستتم اضافة نحو 3 آلاف ميغاواط الى طاقة توليد الكهرباء في البلاد حتى 20 اذار 2020.

وفي تصريح ادلى به للتلفزيون الايراني، اشار اردكانيان الى ان ايران لم تشهد خلال الصيف الجاري اي انقطاع للتيار الكهربائي، مضيفا "تمكنا من خلال تدشين 15 محطة كهرباء جديدة في 12 محافظة من اضافة نحو 3 آلاف و251 ميغاواط الى طاقة توليد الكهرباء وهو رقم قياسي جديد في هذا المجال".

واضاف ان "زملاءنا في قسم الابحاث في الصناعة الكهربائية تمكنوا عبر تغييرات في نظام عمل المحطات وتحسين اداء الوحدات الموجودة من اضافة 564 ميغاواط الى طاقة التوليد ليبلغ اجمالي الزيادة 3 آلاف و815 ميغاواط في ذروة الصيف الجاري".

وتابع اردكانيان انه "فضلا عن ذلك فقد تمكنا من خلال تنفيذ 11 برنامجا لترشيد الاستهلاك من توفير اكثر من 3 آلاف و 800 ميغاواط لنسجل رقما جديدا في هذا المجال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران ترفع طاقة توليد الكهرباء 3 الاف ميغاواط) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران ترفع طاقة توليد الكهرباء 3 الاف ميغاواط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).