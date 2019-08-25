إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق اثر اقتحام الاحتلال لبلدتهم شمال نابلس

2019/08/25 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، الأحد، جراء اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني عليهم خلال اقتحامها بلدة سبسطية شمال نابلس في الضفة الغربية.ونقلت وكالة “وفا” عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله: إن قوات العدو اقتحمت البلدة لليوم الثاني على التوالي وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام تجاه الفلسطينيين ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات […]

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