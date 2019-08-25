2019/08/25 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

استحصلت محافظة بغداد موافقة وزارة التخطيط على اطلاق مبلغ 438 مليار دينار لاستكمال خطتها من مشاريع البنى التحتية، كاشفة عن انها تنفذ عددا من المشاريع الخدمية بمناطق اطراف بغداد للنهوض بالواقع الخدمي فيها.

وقال محافظ بغداد فلاح الجزائري في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز" إن "خطة المحافظة للعام الحالي، تضمنت الكثير من المشاريع الستراتيجية للنهوض بالواقع الخدمي لاسيما في ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية والماء والمجاري والإكساء والمدارس، فضلا عن مشروع تطوير مداخل بغداد".

واردف أن "المحافظة استحصلت موافقة وزارة التخطيط لصرف مبلغ 438 مليار دينار ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام الجاري، بواقع 219 مليار دينار لمشاريع البنى التحتية، اضافة الى 133 مليارا و340 مليون دينار لإعادة تأهيل مداخل العاصمة وتحسين الواقع الخدمي وتنفيذ المزيد من مشاريع الماء والمجاري".

وتابع الجزائري أن "المبلغ المذكور سيخصص منه ايضا 86 مليار دينار لإكساء الطرق في عموم محافظة بغداد"، منوها أن "المحافظة باشرت الاجراءات الادارية والفنية من اجل انجاز جميع متطلبات الخطة والادراج للمشاريع ذات الاولوية لديها".

وذكر ان من اهم هذه المشاريع، تنفيذ المجاري الستراتيجية الاربعة في النهروان وسبع البور وابو غريب وحي الوحدة، الى جانب اعداد التصاميم القطاعية لحي المنتظر أطراف المعامل لامكانية تنفيذ مشاريع خدمية منها مشروع المجاري المركزي، الى جانب انجاز عدد من مشاريع الطريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص 438 مليار دينار لمشاريع بنى تحتية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص 438 مليار دينار لمشاريع بنى تحتية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).