2019/08/25 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت في سوق السيارات الروسية سيارة كروس كمنافسة أخرى لـ”كريتا هيونداي” الكورية الجنوبية.وهي سيارة Brilliance الصينية.وأعلن الصينيون أن محرك سيارتهم أقل استهلاكا للوقود وسعرها أقل من “كريتا”.وبلغ طول رباعية الدفع الصينية القصيرة Brillaince V3 4200 ملم، ما يقل قليلا عن طول “كريتا”.أما المسافة بين العجلات الأمامية والخلفية فتعادل 2570 ملم، وحجم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق مبيعات كروس صينية منافسة لـ كريتا الكورية في روسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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