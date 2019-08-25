المحمود: المحكمة الاتحادية تدعم المحامي وترفض تقييد عمله

2019/08/25 | 09:57

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بغداد اليوم - بغدادأكدت المحكمة الاتحادية العليا اهمية دور المحامين، مشيرة إلى أن نقابة المحامين العراقيين شريك رئيس في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون.وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود، إن "المحكمة الاتحادية العليا تتقدم بازكى التهاني والتبريكات إلى السيد نقيب المحامين ضياء السعدي والسادة اعضاء مجلس النقابة والمحامين العراقيين بمناسبة يوم المحامي العراقي (الذكرى 86 لتأسيس نقابة المحامين)".واضاف المحمود، أن "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على اهمية دور المحامي، وأصدرت العديد من الاحكام التي تعزز حق الدفاع بما يتفق مع الدستور العراقي والمواثيق الدولية".وأشار، إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا تجد أن نقابة المحامين العراقيين شريك رئيس في تكريس نظام العدالة وسيادة القانون، وتدعم جميع التشريعات والاجراءات التي تمكن المحامي من اداء واجبه على اتم وجه".وشدد المحمود، على "ضرورة اشراك رجال القانون ومن ضمنهم المحامين في نقاشات القوانين التي تنظم اعمالهم"، مبيناً، أن "القضاء الدستوري في العراق يساند عمل المحامي ويرفض المساس به أو تقييده".

بغداد اليوم - بغداد

أفصحت هيأة النزاهة، الأحد، 25 آب، 2019، عن نتائج عمل فريق التحرِّي والتدقيق الخاصِّ بموضوع المُخالفات الحاصلة بعقد شركة توزيع المنتوجات النفطيَّة وإحدى الشركات الاستثمارية، مُبيِّنةً استرجاع مبلغ (50,000,000) مليون دولارٍ أمريك

بغداد اليوم - ميسان

ابدى مسؤولون تخوفهم من صدور قرار من اليونسكو بإزالة اهوار العراق من لائحة التراث العالمي بسبب التلكؤ في تنفيذ الشروط التي وضعتها منظمة اليونسكو.

وكشف عضو لجنة تطوير الأهوار، في مجلس محافظة ميسان، عدنان الغانمي، السبت (24 آب 2019

بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، الاحد (25 اب 2019)، عن ارتفاع حصيلة ضحايا قصف قضاء داقوق.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حصيلة ضحايا قصف قضاء داقوق، ارتفعت الى خمسة شهداء وعشرة جرحى حتى الان".

وكان مصدر أمني،

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