2019/08/25 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار مدير مكتب المرجع اليعقوبي دام ظله بغداد الرصافة الشيخ مجيد العبودي ونائب مدير المكتب الشيخ محمد البهادلي القائمين على خدمة الأيتام وهم مؤسسة فيض الزهراء (ع) في مكتب مدينة الصدر الثالثة ومكتب الشعب.حيث ثمن مدير مكتب المرجعية جهودهم , وبارك لهم هذه الهمة , كما حث المؤمنين أن يحذوا حذو هذه الثلة الخيرة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “العبودي” يزور فيض الزهراء (ع) في مدينة الصدر الثالثة , ويثمن جهود القائمين عليها النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“العبودي” يزور فيض الزهراء (ع) في مدينة الصدر الثالثة , ويثمن جهود القائمين عليها) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“العبودي” يزور فيض الزهراء (ع) في مدينة الصدر الثالثة , ويثمن جهود القائمين عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).