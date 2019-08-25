إليك أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

2019/08/25 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الأحد، استقراراً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي....

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