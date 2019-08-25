عبدالمهدي يصل الأنبار لمتابعة سير عمليات إرادة النصر الرابعة

2019/08/25 | 09:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، مقر عمليات الأنبار لمتابعة سير عمليات إرادة النصر الرابعة غرب المحافظة وصولا للحدود.وقال وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء إن "القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وبرفقة وزير الدفاع نجاح الشمري ووزير الداخلية ياسين الياسري وصلوا مقر عمليات الأنبار لمتابعة سير عمليات إرادة النصر الرابعة .

وأضاف ان "عبد المهدي تابع مع رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي وقائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد و نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير يار الله ونائب قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد احمد نصر الله سير عمليات إرادة النصر الرابعة لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات و وادي حوران في الأنبار.

وتابع ان "نائب قائد عمليات قاطع الأنبار للحشد شرح بإيجاز خطة الحشد الشعبي ومهامه لرئيس للقائد العالم للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية ورئيس اركان الجيش وعدد من قادة الجيش والاطلاع على الصفحة الثانية من عمليات ارادة نصر الرابعة بمقر قيادة عمليات الانبار".

هذا وشرع الحشد الشعبي والجيش العراقي بإسناد طيران الجيش و القوة الجوية السبت24/آب 2019 بعمليات إرادة النصر الرابعة بيومها الأول لتفتيش مناطق جنوب نهر الفرات ووادي حوران في الأنبار.

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